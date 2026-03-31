Минпросвещения опровергло слухи об обязательном втором иностранном языке

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Изучение второго иностранного языка в школах не будет обязательным, сообщили РИА Новости в Минпросвещения.
Ранее в Сети появились сведения о якобы планируемых нововведениях.
«Этот предмет может изучаться по выбору обучающихся на основании заявления самих ребят либо их родителей (законных представителей) и при наличии в образовательной организации необходимых условий», — говорится в релизе.
С сентября 2027 года старшеклассники будут учиться по новому стандарту. В Минпросвещения отметили, что он подразумевает создание инженерных классов, умение работать с ИИ, получение метапредметных результатов и использование современного оборудования.