В Нижнем Новгороде котельные перевели на минимальные параметры работы

Решение принято из-за потепления до +15 градусов и многочисленных обращений жителей на жару в квартирах.

Система теплоснабжения АО «Объединенный коммунальный оператор» переведена на минимально возможные теплогидравлические параметры. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Нижнего Новгорода.

Снижение мощности котельных и центральных тепловых пунктов связано с установлением теплой погоды и необходимостью обеспечить комфортный температурный режим в жилых домах и социальных объектах. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни дневная температура воздуха в среднем будет достигать +15 градусов, что требует корректировки температурного графика.

В мэрии уточнили, что при потеплении оборудование работает в режимах, минимально необходимых для обеспечения потребителей горячей водой. Регулировка параметров позволяет избежать «перетопов» в помещениях, сохраняя при этом стабильное горячее водоснабжение во всех обслуживаемых районах.

Ранее сообщалось, что о планах по завершению отопительного сезона рассказали нижегородские власти.