В Нижнем Новгороде котельные перевели на минимальные параметры работы

Система теплоснабжения АО «Объединенный коммунальный оператор» переведена на минимально возможные теплогидравлические параметры. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Нижнего Новгорода.
Снижение мощности котельных и центральных тепловых пунктов связано с установлением теплой погоды и необходимостью обеспечить комфортный температурный режим в жилых домах и социальных объектах. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни дневная температура воздуха в среднем будет достигать +15 градусов, что требует корректировки температурного графика.
В мэрии уточнили, что при потеплении оборудование работает в режимах, минимально необходимых для обеспечения потребителей горячей водой. Регулировка параметров позволяет избежать «перетопов» в помещениях, сохраняя при этом стабильное горячее водоснабжение во всех обслуживаемых районах.
Ранее сообщалось, что о планах по завершению отопительного сезона рассказали нижегородские власти.