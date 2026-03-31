В Омске в парке «Вокруг света» откроют новый экстремальный аттракцион

В парке «Вокруг света» на территории «Зелёного острова» в ближайшее время планируют открыть новый экстремальный аттракцион. Подробности проекта пока не раскрываются.
Как сообщили в администрации городской зоны отдыха, новый объект станет частью дальнейшего развития парка. Там отметили, что интерес посетителей к современным и более динамичным форматам развлечений растёт, поэтому парк продолжает обновлять инфраструктуру и расширять предложение для гостей.
Сейчас «Вокруг света» уже работает в весеннем режиме. Аттракционы принимают посетителей, а дату запуска новой экстремальной площадки обещают назвать позже.
В администрации также напомнили, что «Зелёный остров» недавно получил специальную награду премии «ПРОПАРК». Новый аттракцион станет одним из первых анонсов парка в 2026 году.
Ожидается, что весенне-летний сезон на площадке завершится фестивалем «Лето “Вокруг света”, который в этом году посвятят культурному коду Омска.