Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омске в парке «Вокруг света» откроют новый экстремальный аттракцион

Открытие анонсировали на территории «Зелёного острова», где уже стартовал весенний сезон.

Источник: Om1 Омск

В парке «Вокруг света» на территории «Зелёного острова» в ближайшее время планируют открыть новый экстремальный аттракцион. Подробности проекта пока не раскрываются.

Как сообщили в администрации городской зоны отдыха, новый объект станет частью дальнейшего развития парка. Там отметили, что интерес посетителей к современным и более динамичным форматам развлечений растёт, поэтому парк продолжает обновлять инфраструктуру и расширять предложение для гостей.

Сейчас «Вокруг света» уже работает в весеннем режиме. Аттракционы принимают посетителей, а дату запуска новой экстремальной площадки обещают назвать позже.

В администрации также напомнили, что «Зелёный остров» недавно получил специальную награду премии «ПРОПАРК». Новый аттракцион станет одним из первых анонсов парка в 2026 году.

Ожидается, что весенне-летний сезон на площадке завершится фестивалем «Лето “Вокруг света”, который в этом году посвятят культурному коду Омска.