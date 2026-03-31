Жительницы Тоцкого в Оренбургской области смогли узнать больше о бизнесе

Встреча с предпринимательницей Татьяной Шарафутдиновой состоялась в рамках работы женского клуба в кадровом центре в селе Тоцком Оренбургской области. Проведение таких мероприятий отвечает задачам национального проекта «Кадры», сообщили в министерстве труда и занятости населения региона.
Татьяна поделилась с участницами, как найти точку опоры, где искать ресурсы для обучения и развития в новой сфере, как преодолеть страх перед неизвестным и начать действовать. Кроме того, она рассказала, какие шаги помогли ей превратить увлечение в стабильный доход.
Также Татьяна объяснила, как совмещать профессиональное развитие с семейными обязанностями и какую роль сыграла в этом служба занятости. Участницы задавали вопросы о карьерных переменах и искали вдохновение в истории Татьяны. Многие отметили, что ее опыт заставил их задуматься о собственных планах на профессиональное развитие.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.