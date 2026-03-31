Новосибирский «левша» создал первую движущуюся микроминиатюру

Как сообщил в соцсетях микроминиатюрист, задумка создать движущуюся игрушку появилась еще несколько лет назад. Владимир Анискин столкнулся с рядом трудностей, которые пришлось решить.
К примеру, детали игрушки с отверстиями и штырьками делались отдельно, но при сборке они должны были совместиться друг с другом «с точностью человеческого волоса». Иначе фигуры мужика и медведя начали бы заклиниваться.
В детали механизма микроминиатюрист посвящать не стал. «Только не спрашивайте, как (почему, за счет чего) фигурки двигаются! Ни один закон физики не пострадал!» — с юмором отметил Владимир Анискин.
Планируется, что микроминиатюра будет впервые показана в конце апреля этого года в санкт-петербургском музее «Русский Левша». После этого «Мужик и медведь» останутся дома у Владимира Анискина, мастер еще раз будет проверять работоспособность игрушки.
Если игрушка не сломается, ее будут демонстрировать на выставке работ Владимира Анискина «Шедевры микроискусства» в городе Кемерово. Микроминиатюрист намекнул, что уже сейчас рассчитывает параметры новой движущейся микроминиатюры, судя по всему, планируя серию работ.