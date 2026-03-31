Украинские дроны залетели в воздушное пространство Эстонии

Источник: РБК

Несколько украинских дронов сбились с курса и залетели в воздушное пространство Эстонии ночью 31 марта. Об этом сообщил начальник отдела стратегических коммуникаций Сил обороны Эстонии полковник Уку Арольд, передает ERR.

«Сегодня несколько дронов также попали на территорию Эстонии. Они были обнаружены как радиолокационными станциями, так и истребителями. С большой вероятностью сегодня ночью мы имели дело именно со сбившимися с курса украинскими дронами», — сказал Арольд.

В нескольких регионах Эстонии объявили воздушную тревогу, ее сняли к 6:00. В воздух поднимали истребители НАТО, они взлетели с базы Эмари. Как отметил Арольд, дроны над территорией страны не сбивали.

Эстония граничит с Псковской и Ленинградской областями. Ночью 31 дрон атаковал Ленинградскую область, там сбили 38 беспилотников. В поселке Молодцово в результате падения обломков дронов пострадали три человека, включая двоих детей, а повреждения получили остекление в трех жилых домах, здания средней школы и Центра соцзащиты.

29 марта два летательных аппарата упали на территории Финляндии. Позднее военные уточнили, что один из беспилотников был идентифицирован как украинский AN196. Минобороны Финляндии объяснило, что дроны не сбили, поскольку их не расценили как представляющие угрозу.

