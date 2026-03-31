МЧС предупредило о возможном затоплении 144 поселений в Омской области

Региональное ГУ МЧС 31 марта объявило о том, что переведено в режим функционирования «Повышенная готовность». Специалисты ведомства готовятся к весеннему половодью.
Для безаварийного пропуска паводковых вод и ликвидации возможных ЧС создали группировку численностью свыше 5 тыс. человек и более 600 единиц спецтехники. Для экстренного реагирования на чрезвычайные ситуации создана аэромобильная группировка из 100 человек и 24 единиц техники.
По данным ГУ МЧС, этой весной могут быть подвержены затоплению 144 населенных пункта в 20 сельских районах.
Сейчас специалисты оценивают гидрологическую обстановку в регионе как спокойную.
