В Красноярске произошло первое в сезоне ДТП с участием ребенка на электросамокате

Сотрудники ГАИ в краевом центре зарегистрировали первую в новом сезоне дорожную аварию с участием ребенка на электросамокате. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Происшествие произошло накануне на улице Светлогорской. По предварительным данным, водитель автобуса двигался на зеленый сигнал светофора. Внезапно двое детей на электросамокате начали пересекать проезжую часть по пешеходному переходу, водитель не смог предотвратить ДТП. В результате аварии пострадал 10-летний школьник, его увезли в больницу. Второй ребенок с места ДТП убежал. Ребенок арендовал электросамокат через аккаунт, привязанный к электронной почте отца. Мужчина оплачивал аренду со своей банковской карты. Сейчас аккаунт самоката заблокирован. Компания-арендодатель рассматривает возможность наложить штраф в размере 30 тысяч рублей за нарушение условий договора, а именно передачу управления самокатом несовершеннолетнему.