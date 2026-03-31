Более 30 домов на трех улицах Ростова останутся без горячей воды 1 апреля

1 апреля в Ростове-на-Дону, в Ворошиловском районе, будет временно ограничено теплоснабжение и подача горячей воды. Отключение связано с проведением ремонтных работ на участке тепловой сети по улице Новаторов. Об этом сообщила министр ЖКХ Ростовской области Антонина Пшеничная.