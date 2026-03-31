Более 30 домов на трех улицах Ростова останутся без горячей воды 1 апреля

1 апреля в Ростове-на-Дону, в Ворошиловском районе, будет временно ограничено теплоснабжение и подача горячей воды. Отключение связано с проведением ремонтных работ на участке тепловой сети по улице Новаторов. Об этом сообщила министр ЖКХ Ростовской области Антонина Пшеничная.
Ограничения будут действовать с 10:00 до 18:00. Под отключение попадают жилые дома по трем улицам: Ленина, номера: 66а, 68, 70, 90 и корпуса с 90/1 по 90е, Новаторов, номера: 5, 5а, 7, 16/1, 18, 18/1, 20, 22а, 24, 24а, 26б, 28б, 30/1, 30/2, 32 и Врубовая, номера: 2/4, 4, 4/1, 17, 17а, 34/23.
