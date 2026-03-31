Поймать свою цену: «Роза Хутор» запускает акцию на скипассы при покупке онлайн

Для покупки по «умной цене» скипасс нужно добавить в корзину на сайте или мобильном приложении курорта. Его стоимость будет зафиксирована на 10 минут. Это позволит спокойно ввести данные и оплатить заказ, даже если цена для новых покупателей на сайте уже изменилась. При приобретении ски-пассов заранее на любую дату всегда действует базовая цена, единая для онлайн и касс. Спецтарифы для льготных категорий гостей оформляются исключительно в кассах при предъявлении подтверждающих документов: они уже учитывают особые условия и рассчитывается от базовой цены.