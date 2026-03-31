В Подмосковье начали противоэпидемические мероприятия из-за оспы обезьян

В Московской области организован комплекс противоэпидемических мероприятий в связи с зарегистрированным случаем подозрения на оспу обезьян, сообщила в телеграм-канале пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.
О госпитализации двух пациентов ранее сообщило «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу больницы в подмосковном Домодедово: туда доставили двух человек с диагнозом «оспа обезьян». До этого телеграм-канал Mash писал, что в больницу попали двое мужчин из Мытищ с подозрением на инфекцию; по его информации, сначала у обоих поднялась высокая температура, а на следующий день появились высыпания на теле.
Оспа обезьян (Mpox) — вирусная инфекция, передающаяся при тесном контакте с больным, реже при длительном близком общении. Инкубационный период длится до 21 дня.
Симптомы заболевания включают лихорадку, слабость, иногда увеличение лимфоузлов и наконец характерную сыпь, которая проходит стадии от пятен до корочек.
Пациент с подозрением на заболевание, а также контактное лицо госпитализированы и находятся под наблюдением, заявили в Роспотребнадзоре. В рамках эпидемиологического расследования специалисты ведомства выполнили забор биоматериала для лабораторного исследования и проводят выявление и обследование контактных лиц. Также было выдано предписание на проведение дезинфекции.
Роспотребнадзор напомнил, что заражение оспой обезьян возможно при контакте с поврежденными участками кожи инфицированного человека, предметами, контаминированными (загрязненными) биологическими жидкостями, а также с материалами из очагов поражения.
В ведомстве отметили, что для диагностики разработаны и зарегистрированы тест-системы, позволяющие выявлять вирус в кратчайшие сроки. Эпидемиологическое расследование продолжается, ситуация находится под контролем управления, добавили в Роспотребнадзоре.
Ранее, 24 марта, оспу обезьян подтвердили у 30-летнего мужчины, поступившего в петербургскую клиническую инфекционную больницу имени С. П. Боткина. В городском комитете по здравоохранению уточнили, что состояние пациента стабильное, заболевание протекает в средней степени тяжести.
В феврале вирус оспы обезьян выявляли у двух туристов, прибывших в Санкт-Петербург из Таиланда, — их госпитализировали в удовлетворительном состоянии, угрозы жизни не было.
Кроме того, в начале февраля в подмосковном Домодедово госпитализировали мужчину с подозрением на оспу обезьян, которое позже подтвердилось. На следующий день ведомство сообщило о выявлении контактировавших с ним и предупредило об изоляции потенциально инфицированных. Через несколько дней число пациентов в этом случае выросло до трех.
Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи в феврале сообщил РБК, что может создать мРНК «вакцины-консервы» против актуальных и прогнозируемых инфекций, включая оспу обезьян и птичий грипп. Речь идет о мРНК-конструкциях, прошедших лабораторную стадию и в ряде случаев первую фазу клинических испытаний на безопасность. Для проекта строят отдельный производственный корпус; при появлении серьезной инфекции такие заготовки планируется оперативно доводить до готовой вакцины для применения.
Оставайтесь на связи с РБК в Max.