На «Красноярских Столбах» проснулись бурундуки (видео)

«Это шустрые полосатые зверьки с конца октября до начала апреля впадают в спячку. В годы обильного урожая семян кедра их можно встретить до первой декады ноября. Однако время от времени животные просыпаются, чтобы подкормиться своими запасами, заранее заготовленными в подземной “кладовой”. К концу периода активного снеготаяния зверьки пробуждаются окончательно и выбираются из нор. Они лакомятся первой зеленью, пока ещё немногочисленной, поскольку им необходимо пополнить запас витаминов в организме. Помимо свежих зелёных побегов в это время года бурундуки кормятся почками древесных растений, семенами, насекомыми», — отметила методист нацпарка Надежда Гончарова.