На «Красноярских Столбах» проснулись бурундуки (видео)

В национальном парке «Красноярские Столбы» после зимней спячки пробудились бурундуки сибирские.
По информации пресс-службы нацпарка, зверька заметили на Восточном входе. Бурундук бегал по настилам экотропы вдоль ручья Моховой недалеко от птичьих кормушек.
На «Красноярских Столбах» обитает азиатский (сибирский) бурундук — млекопитающее семейства беличьих отряда грызунов.
«Это шустрые полосатые зверьки с конца октября до начала апреля впадают в спячку. В годы обильного урожая семян кедра их можно встретить до первой декады ноября. Однако время от времени животные просыпаются, чтобы подкормиться своими запасами, заранее заготовленными в подземной “кладовой”. К концу периода активного снеготаяния зверьки пробуждаются окончательно и выбираются из нор. Они лакомятся первой зеленью, пока ещё немногочисленной, поскольку им необходимо пополнить запас витаминов в организме. Помимо свежих зелёных побегов в это время года бурундуки кормятся почками древесных растений, семенами, насекомыми», — отметила методист нацпарка Надежда Гончарова.
По словам специалистов, бурундуки живут около 5 лет. Для этого вида характерны резкие колебания численности в природе. В национальном парке в разное время популяция бурундука варьировала от 200 до 3500 особей. По данным Летописи природы, в последние годы, исходя из визуальных наблюдений, численность этого зверька была на низком уровне.
Согласно старой примете, если на «Красноярских Столбах» проснулись бурундуки — это значит, что наступила весна и из берлог вышли медведи. Однако примета не имеет научного обоснования. По данным отдела охраны нацпарка, следов косолапого хищника госинспекторы в ходе ежедневных обходов по территории «Столбов» пока не обнаружили.
