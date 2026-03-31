В чеченском педвузе завершился проект «Футбольная трансформация»

Он проходил в формате функционально-цифрового многоборья.

Источник: Национальные проекты России

Финальные соревнования проекта «Студенческая футбольная лига: Футбольная трансформация» состоялись в Чеченском государственном педагогическом университете. Такие мероприятия отвечают задачам госпрограммы «Спорт России», сообщили в мэрии Грозного.

Соревнования проходили в формате функционально-цифрового многоборья, где атлеты состязались как в виртуальном пространстве на симуляторах, так и на реальном футбольном поле. Такой подход позволил выявить не просто лучших игроков, а наиболее адаптивных спортсменов, владеющих навыками игры в любых условиях.

Представитель организационного комитета отметил, что студент должен быть готов к вызовам будущего, где физическая выносливость и скорость реакции в реальности дополняются стратегическим мышлением в цифровой среде. Реализация этого проекта демонстрирует приверженность курсу на модернизацию спортивной отрасли. Такие форматы станут драйвером развития массового спорта в республике на годы вперед.

Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.