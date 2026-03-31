Новосибирские ученые впервые изучили челюсти шерстистого носорога на КТ

Исследователи Новосибирского государственного университета провели компьютерную томографию пяти фрагментов челюстей шерстистых носорогов эпохи плейстоцена, обитавших в Южной Сибири. Уникальность образцов в том, что они принадлежат детенышам возрастом 3,5−5 лет — именно в этот период происходила смена молочных зубов на постоянные.