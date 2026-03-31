Новосибирские ученые впервые изучили челюсти шерстистого носорога на КТ

Исследователи Новосибирского государственного университета провели компьютерную томографию пяти фрагментов челюстей шерстистых носорогов эпохи плейстоцена, обитавших в Южной Сибири. Уникальность образцов в том, что они принадлежат детенышам возрастом 3,5−5 лет — именно в этот период происходила смена молочных зубов на постоянные.
КТ-сканирование позволило заглянуть внутрь челюстей, не разрушая хрупкие палеонтологические находки, и увидеть, как формировались постоянные зубы и вытесняли молочные. На изображениях зафиксированы разные стадии этого процесса: от полностью молочных зубов до почти прорезавшихся коренных.
«Это первый случай, когда ювенильные образцы шерстистого носорога изучены неразрушающим методом. Мы сможем точно определить возраст гибели каждой особи и сравнить темпы развития с современными носорогами, находящимися под угрозой исчезновения», — пояснил старший научный сотрудник ИГиМ СО РАН Дмитрий Маликов.
Результаты исследования помогут палеонтологам лучше понять биологию вымершего вида и оценить, насколько схожи были процессы развития у древних и современных носорогов.