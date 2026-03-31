На «Красноярских Столбах» восстанавливают Каштаковский маршрут

Стартовали работы по проекту «Сохраним Каштаковский маршрут».

Источник: Комсомольская правда

В марте 2026 года в национальном парке «Красноярские Столбы» стартовали работы по восстановлению Каштаковского маршрута, который закрыли еще в 2018 году. Как сообщила пресс-служба пространства, главная цель проекта — создание условий для регулируемого и безопасного туризма.

Сотрудники нацпарка совместно с представителями подрядных организаций, ответственными за разработку проектно-сметной документации, несколько раз прошли восьмикилометровый маршрут. Пока снег не растаял, специалисты завозят материалы, необходимые для восстановления разрушенных участков.

Все работы продлятся до декабря 2026 года.

Напомним, тропу закрыли из-за массового усыхания и падения деревьев — ходить там было опасно. Маршрут начинается от смотровой площадки в урочище Каштак и заканчивается около Центральных Столбов.

