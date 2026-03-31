В Красноярске ребенок на электросамокате попал в аварию с автобусом

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Накануне произошло первое в этом сезоне ДТП с участием ребенка на электросамокате.
На улице Светлогорской 10-летний школьник катался вместе с другом. Дети выехали с тротуара на пешеходный переход, а в этот момент по дороге ехал автобус — водитель не успел остановиться.
В результате один мальчик получил травмы и был доставлен в больницу. Второй ребенок убежал.
Как выяснилось, самокат был арендован через аккаунт, оформленный на отца одного из детей. Сейчас доступ к нему заблокирован. Сервис проката рассматривает возможность штрафа — до 30 тысяч рублей — за передачу самоката несовершеннолетнему.
В Госавтоинспекции напоминают, что детям нельзя самостоятельно пользоваться электросамокатами, тем более ездить на них вдвоем.
16+