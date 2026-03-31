В Самаре начался новый этап строительства планетария

В Самаре стартовал новый этап строительства планетария, на площадке уже залили бетонное покрытие. Сейчас там вовсю кипит работа. Об этом сообщили в правительстве региона.
«Формирование перекрытия является основой будущей пространственной структуры здания. Именно здесь закладывается прочность, надежность и долговечность всего комплекса. С каждым этапом проект обретает форму, превращаясь в современное культурное пространство, которое станет новой точкой притяжения города», — рассказали в пресс-службе.
Работы начались после строительного контроля, в ходе него проверили готовность конструкций и подтвердили соответствие всем требованиям. Планетарий должен был появиться в Самаре еще в 2024 году, но его не успели достроить, поэтому сроки завершения работ перенесли. Еще тогда основной причиной назвали несовершенство проекта, по которому началось строительство.
Еще одна сложность была связана с тем, что проектирование и расчеты внутреннего содержания делали в 2021 году, позже все необходимое оборудование подорожало. Потом новой датой окончания работ был назван 2026 год, велась доработка проектной документации. Теперь планетарий планируют открыть в 2027 году.
Напомним, планетарий станет новым корпуса музея «Самара Космическая» на проспекте Ленина. Он будет представлять собой здание с двумя подземными и тремя надземными этажами. Украсит постройку огромная сфера в виде Луны. Главным местом притяжения должен стать зал с куполом на 228 мест, где можно будет любоваться звездами, планетами и другими небесными телами.