Захламленное полиэтиленом поле обнаружили под Волгоградом

Нарушение земельного законодательства допустил собственник одного из сельскохозяйственных земельных участков в Старополтавском районе Волгоградской области. Захламленное полиэтиленовой пленкой поле обнаружили специалисты территориального управления Россельхознадзора.
«Размещение таких отходов на землях сельхозназначения негативно сказываются на процессах сохранения, воспроизводства и повышения природного плодородия почв. Это приводит к ухудшению качества земель и их деградации», — поясняют в ведомстве.
Владельцу земли выдано предписание об устранении нарушения. Его также обязали привести участок в пригодное для использования состояние.
