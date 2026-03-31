Минпросвещения: второй иностранный язык будет изучаться по выбору учеников

Ранее сообщалось, что Совет Министерства просвещения России по федеральным государственным образовательным стандартам общего и среднего профессионального образования (СПО) одобрил проект ФГОС среднего общего образования. Введение стандарта запланировано на 1 сентября 2027 года. Согласно документу, учебный план предусматривает обязательное изучение нескольких учебных предметов, среди которых в том числе второй иностранный язык.
В официальном комментарии министерства говорится, что обязательное изучение второго иностранного языка не предусмотрено в старших классах школ. Предмет может изучаться «по выбору обучающихся на основании заявления» самих учеников или их родителей (законных представителей), а также при наличии в образовательной организации необходимых условий.