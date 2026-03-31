Аллергиков предупредили о начале цветения ольхи в Нижегородской области

Сезон пыления ольхи начался в Нижегородской области. Об этом сообщил главный редактор МИА «Стационар-пресс» Алексей Никонов.
Аллергикам рекомендуют защититься от пыльцы и исключить из рациона фундук, поскольку он является «родственником» ольхи. Также следует отказаться от яблок, груш, персиков, моркови и сельдерея.
По словам Алексея Никонова, нижегородцам, которые страдают от сезонной аллергии, помогут антигистаминные и назальные спреи. Схему применения препаратов необходимо обсудить с врачом.
Ранее мы писали, что новый штамм коронавируса «Цикада» придет в Нижегородскую область. Первые заболевшие могут появиться в мае-июне.