Сервис «Библиотеки Москвы» пополнился подборкой книг на весенние каникулы

Подборку книг на весенние каникулы опубликовали в сервисе «Библиотеки Москвы», развитие которого отвечает задачам национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Об этом сообщили в департаменте экономической политики и развития Москвы.
В список вошли 14 изданий разных жанров российских и зарубежных авторов. Детей дошкольного возраста заинтересует книга Евгении Бахуровой «Я маму обидел». Юным любителям литературы также предлагают познакомиться с книгой британского автора и редактора популярных энциклопедий Камиллы де ла Бедуайер «Герои животного мира». В подборку для детей также вошла повесть «Жизнь и удивительные приключения Мауса Мышинга, путешественника» Льва Черского.
«Сервис “Библиотеки Москвы” регулярно публикует разнообразные подборки литературы, предлагая произведения для любого читателя — от признанных шедевров до последних новинок, пользующихся спросом. Так, в список вошли книги, которые могут быть интересны детям самого разного возраста: и малышам, которые еще не умеют самостоятельно читать, и подросткам. Оформить заказ на любое издание в библиотеке можно всего за несколько шагов, достаточно иметь единый читательский билет», — отметили в пресс-службе департамента информационных технологий города Москвы.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.