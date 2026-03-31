Еще один детсад открыли в районе Западного Обхода Краснодара

Дошкольное учреждение находится под круглосуточной охраной.

Источник: vk.ru/emnaumov

В Краснодаре в районе Западного Обхода открыли еще один детский сад. Дошкольное учреждение на улице им. Кудухова рассчитано на 250 мест, из них 30 — для детей ясельного возраста.

Всего в детском саду открыты 12 групп. Для детей обустроили раздевалки, игровые, спальни, буфеты. У каждой группы — своя прогулочная площадка на улице с теневым навесом.

Кроме традиционных помещений, в детсаду оборудовали арт-студию и шахматный клуб, блок экспериментирования и конструирования, мини-музей, зону изучения ПДД. Для маломобильных граждан предусмотрели лифты и пандусы. Круглосуточно учреждение находится под видеонаблюдением.

«Организованы кружки по разным направлениям, чтобы уже в самом юном возрасте дети могли раскрыть свой потенциал», — рассказал глава Краснодара Евгений Наумов.

Ранее «Югополис» рассказывал, что в Краснодаре 1 сентября планируют открыть 5 школ и 10 детсадов. Набирать сотрудников в школы, детсады и иные социальные учреждения нужно параллельно с их строительством, подчеркнул губернатор Вениамин Кондратьев.

Кубань считается продовольственной житницей России: во все уголки страны регион поставляет свеклу, пшеницу, рис, фрукты и вино. С 2015 года субъект федерации возглавляет Вениамин Кондратьев. За десять лет под его руководством Краснодарский край добился немалых успехов: собрали главное из биографии политика.
