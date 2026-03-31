ФК «Ростов» приостановил строительство новой тренировочной базы

Футбольный клуб «Ростов» приостановил строительство новой тренировочной базы, сообщает РБК Ростов со ссылкой на пресс-службу администрации донской столицы.
По первоначальным планам, завершение строительства базы должно было состояться в 2026 году. Однако в июне прошлого года городской департамент имущественно-земельных отношений обратился в арбитражный суд Ростовской области с иском о взыскании с клуба 475,9 млн рублей. Эта сумма представляет собой задолженность по договору аренды земельного участка, выделенного под строительство.
Теперь, по данным администрации, договор аренды прекратил своё действие. Инвестиционный проект по строительству тренировочной базы для футбольного клуба приостановлен.