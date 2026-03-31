Калининградстат назвал виды топлива, наиболее подорожавшие на АЗС региона

За месяц заметно выросла цена на газ.

Источник: Клопс.ru

В Калининградской области в феврале по сравнению с январём резко подорожало газомоторное топливо — на 2,07%, до 39,01 рубля за один литр. Об этом сообщает Калининградстат.

По данным ведомства, в конце зимы цена бензина АИ-92 выросла на 0,65% и составила 67,36 ₽ за литр, АИ-95 — на 0,59% (71,17 ₽/л), АИ-98 — на 0,59% (96,17 ₽/л), дизеля — на 0,09% (76,52 ₽/л).

За год топливо подорожало следующим образом:

АИ-92 — на 12,02%, АИ-95 — на 11,55%, АИ-98 — на 9,06%, дизельное топливо — на 9%, газовое моторное топливо — на 0,19%.

