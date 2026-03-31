В Подмосковье установят 6 видеокамер для выявления лесных пожаров

Шесть видеокамер для выявления лесных пожаров установят в Московской области в этом году по национальному проекту «Экологическое благополучие». Об этом сообщил глава комитета лесного хозяйства региона Алексей Ларькин.
Дополнительные видеокамеры появятся в Егорьевске, Орехово-Зуевском, Пушкинском, Раменском и Серпухове. Параллельно ведется работа над совершенствованием алгоритмов искусственного интеллекта, направленных на снижение количества ложных срабатываний. В 2026 году будут запущены пилотные проекты с использованием беспилотных летательных аппаратов и дронопортов для патрулирования территории в радиусе до 50 км.
Кроме того, в 2026 году в Подмосковье планируется проложить почти 5,7 тыс. км минерализованных полос. По программе «Здоровый и чистый лес» объемы санитарных рубок увеличатся до 6,5 тыс. га, что позволит уменьшить количество потенциального горючего материала. Также для информирования граждан планируют активнее использовать экраны в метро, на объектах ЦОДД и в общественном транспорте.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.