В Новосибирске дети стали чаще получать травмы на весенних каникулах

Мальчики травмируются в 2−3 раза чаще девочек.

Источник: РИА "Новости"

Эксперты страховой компании «Согласие» проанализировали детский травматизм во время весенних каникул. Общее число обращений не выросло, но характер травм изменился: спортивные повреждения вышли на первый план, сменив бытовые.

Если в учебные дни 58% травм — бытовые, то на каникулах 53% случаев приходится на спорт и активный отдых. И это самые серьёзные повреждения: 84−90% из них — переломы.

«Спорт — самый рискованный вид активности для ребенка в любое время, но на каникулах угроза становится массовой», — отметила заместитель директора департамента урегулирования убытков «Согласия» Людмила Страхова.

Мальчики травмируются в 2−3 раза чаще девочек. Максимальная выплата по таким случаям за три недели, включавшие каникулы, составила 50 тысяч рублей.