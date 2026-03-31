В Новосибирске дети стали чаще получать травмы на весенних каникулах

Эксперты страховой компании «Согласие» проанализировали детский травматизм во время весенних каникул. Общее число обращений не выросло, но характер травм изменился: спортивные повреждения вышли на первый план, сменив бытовые.
Если в учебные дни 58% травм — бытовые, то на каникулах 53% случаев приходится на спорт и активный отдых. И это самые серьёзные повреждения: 84−90% из них — переломы.
«Спорт — самый рискованный вид активности для ребенка в любое время, но на каникулах угроза становится массовой», — отметила заместитель директора департамента урегулирования убытков «Согласия» Людмила Страхова.
Мальчики травмируются в 2−3 раза чаще девочек. Максимальная выплата по таким случаям за три недели, включавшие каникулы, составила 50 тысяч рублей.