В Красноярске завели уголовное дело после того, как у города украли землю

Красноярца поймали на махинациях с участком — мужчина оформил общую землю в личную собственность. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в прокуратуре Красноярского края.
Весной этого года в прокуратуру обратилась жительница Красноярска. Она рассказала, что её сосед незаконно оформил в собственность надел, который по документам всегда числился общим и не подлежал приватизации. Сама заявительница вместе с мужем владеет землёй в местном садоводстве, но администрация ранее отказала паре в расширении границ — формально из-за того, что участок находится в зоне общего пользования.
Проверка надзорного ведомства показала, что спорная территория площадью 660 квадратов была поставлена на учёт в апреле 2025 года. Основанием послужило свидетельство о праве постоянного пользования, датированное аж 1993 годом и выданное городским комитетом по земельным ресурсам для ведения садоводства в СНТ «Ручеек».
Вот только в муниципальных и краевых архивах не нашли никаких следов этого документа. Более того, точно такое же свидетельство с тем же номером ранее уже использовал другой садовод из того же товарищества — его наследники получили участок через суд.
Новый же надел, оформленный соседом заявительницы, вообще оказался за границами СНТ «Ручеек» и соседнего «Роев Ручей-1» — прямо на землях общего пользования. В списках членов обоих товариществ его владелец не значится.
Как выяснилось в ходе разбирательства, кадастровый инженер даже не выезжал на место, а просто взял чужие координаты. Росреестр, в свою очередь, зарегистрировал право собственности без какой-либо визуальной проверки.
Прокурор оперативно обратился в суд, и тот встал на сторону государства: регистрацию аннулировали, надел вернули в муниципальную собственность, а запись из ЕГРН исключили.
Теперь за мошенничество с использованием поддельного документа (часть 3 статьи 159 УК РФ) возбуждено уголовное дело. Ход расследования взят под особый контроль.
