Словом и кулаком: игроки «Нефтехимика» провоцируют «Авангард». Их тренер утверждает, что он ни при чём

После четырёх игр первого раунда Кубка Гагарина «Авангард» — в шаге от того, чтобы пройти «Нефтехимик». Пока счёт 3−1, и уже завтра в Омске «ястребы» могут выйти в четвертьфинал.
Но даже несмотря на счёт, соперник оказывает подопечным Ги Буше мощнейшее сопротивление. Пожалуй, только четвёртый матч «Авангард» провёл настолько убедительно, насколько может действовать претендент на Кубок. Помимо жёсткого отпора на льду «Нефтехимик» агрессивен ещё и за его пределами.
С первых секунд стартового матча «Нефтехимик» навязал Омску жёсткую игру. Нередко действия «волков» приводили к удалениям, но во второй игре грубость Нижнекамска, кажется, достигла пика.
Жертвой одного из таких эпизодов стал Иван Игумнов. Он попал под мощный силовой от 23-летнего Матвея Надворного, а затем неудачно приземлился — правой ногой так сильно ударился о борт, что та аж неестественно выгнулась. Лёд Игумнов покинул только с помощью партнёров. Ги Буше сразу после матча заявил: #14 выбыл до конца сезона.
А вот момент, который в той игре натурально разозлил Буше. Конец матча, «ястребы» ведут 3:2, «Нефтехимик» снял вратаря. Борьба у борта: Александр Дергачёв толкает в игровой номер нашего Николая Прохоркина — #74 врезается головой о борт, однако игра не останавливается, нижнекамцы выводят шайбу к синей линии и броском с дистанции сравнивают счёт.
«Посмотрите на этот эпизод: Прохоркина со спины атакуют, и он головой влетает в борт! Это самое опасное, что только может быть в хоккейном мире! Должно быть удаление, но его нет. Результат — пропущенная шайба, — бушевал Буше. — Оказывается, можно грязно атаковать со спины, чтобы противник головой влетал в борт. Теперь мы понимаем, что это в принципе можно делать».
Злой Буше на пресс-конференции — событие редкое. А вот ещё один необычный эпизод: кажется, впервые за четыре сезона болельщики на «G-Drive Арене», люди обычно весьма корректные, кричат «Си-му-лянт!» в адрес игрока соперника. Это Константин Окулов, пытаясь в большинстве вывести шайбу из своей зоны, заехал клюшкой в лицо Булату Шафигуллину. Защитник «Нефтехимика» рухнул на лёд, а затем, возвращаясь на скамейку, плевался кровью — судя по всему, надеялся на двойной малый штраф от судей, но не помогло (если при фоле пострадавший игрок получил кровоточащую травму, нарушивший правила наказывается четырьмя минутами штрафа вместо двух — прим. авт.).
Болельщиков возмутила не только непоследовательность судей (по их мнению, за похожие нарушения, только без крови, игроков «Нефтехимика» не наказывали), но и излишний драматизм гостей. В начале игры, например, Джованни Фьоре получил 5 минут за то, что атаковал в голову Максима Федотова. Федотов полежал какое-то время на льду, однако уже через пару смен вышел на большинство. Справедливости ради, в заявку на следующие два матча серии он не попал.
Поведение соперника, судя по всему, возмутило не только Буше, но и игроков «Авангарда». После той игры (её Омск проиграл во втором овертайме — 3:4) к журналистам вышел Василий Пономарёв.
«Мне кажется, мы показали, что мы сильнее, чем они. Если “Нефтехимик” хотел сыграть в футбол, то лучше было бы договориться и сыграть с омским “Газмясом”. Я слышал, они тяжело доходят, но до уровня команды Дмитрия Сычёва точно не дошли. Все должны понимать, что выходят играть в хоккей и должны поступать честно по отношению к сопернику. Всё-таки хоккей — мужской вид спорта», — заявил омский форвард.
Эти слова задели хоккеистов «Нефтехимика». Со стороны Нижнекамска после следующего матча ответ держал лучший снайпер команды Андрей Белозёров.
«Я ему отвечу: человек ещё по меркам КХЛ пока никто, звать его никак, а произносит громкие слова, — заявил Белозёров. — На льду я ему предложил за эти слова ответить, если он мужчина: “Давай скинем перчатки!”. Но Пономарёв просто испугался и уехал от меня за спину товарища.
И разве «Авангард» не падал весь матч? Получается, против «Газмяса» мы всё-таки сыграли? ".
Всего за третий матч омичи четырежды нарушали правила, причём в двух случаях это был выброс шайбы. «Нефтехимик» же накопил 12 штрафных минут, 8 из них нижнекамцы получили за физические контакты с соперником.
Более опытный Александр Дергачёв высказался о словах Пономарёва мудрее:
«Уж не этому человеку нужно что-либо говорить. Всегда, когда ты говоришь, ты должен думать о своей команде. Это был очень глупый комментарий. Бред просто! Я не привык комментировать глупости! “.
Омские журналисты ещё перед началом серии предупреждали «ястребов», что задирать их молодые «волки» будут часто.
«В “Нефтехимике” — хорошие боевые ребята, которые бьются, с некоторыми и я играл. Это пацаны, которые бьются, пробиваются с низов, так же, как и я поднимался где-то с нижних звеньев. Думаю, что ребята будут биться», — заявлял воспитанник нижнекамского хоккея Дамир Шарипзянов.
О готовности к дракам говорил и Ги Буше:
«Никогда не запрещаю игрокам драться, они прекрасно видят, что происходит на льду, оценивают ситуацию. Если надо постоять за партнёра, за вратаря в первую очередь, они видят и реагируют».
И наконец, драка произошла. Ближе к концу четвёртой игры серии габаритный Кирилл Долженков пригласил на бой Илью Пастухова. Впрочем, точнее был визави «ястреба».
Долженков на 12 см выше и на 10 кг тяжелее Пастухова, но в этом поединке точнее был его соперник.
Самое интересное во всей этой истории — реакция тренера «Нефтехимика» Игоря Гришина.
«На самом деле ребята просто так были настроены — на битву и борьбу. Уже в середине первого периода я стал говорить на лавке: “Ребят, хватит, давайте мы поиграем в хоккей”, — это слова Гришина после второго матча.
А после игр в Нижнекамске он продолжил эту мысль:
«Я никогда в своей карьере не просил завязывать драки. Всё ребята решают сами, всё спонтанно. Со своей стороны никогда такие посылы не делал. Я считаю так: надо меньше говорить и больше делать».
Действия Пастухова, однако, Гришин поддержал, заявив, что тот проявил достойный характер.
Что будет дальше?