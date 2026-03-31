Словом и кулаком: игроки «Нефтехимика» провоцируют «Авангард». Их тренер утверждает, что он ни при чём

Злой Буше на пресс-конференции — событие редкое. А вот ещё один необычный эпизод: кажется, впервые за четыре сезона болельщики на «G-Drive Арене», люди обычно весьма корректные, кричат «Си-му-лянт!» в адрес игрока соперника. Это Константин Окулов, пытаясь в большинстве вывести шайбу из своей зоны, заехал клюшкой в лицо Булату Шафигуллину. Защитник «Нефтехимика» рухнул на лёд, а затем, возвращаясь на скамейку, плевался кровью — судя по всему, надеялся на двойной малый штраф от судей, но не помогло (если при фоле пострадавший игрок получил кровоточащую травму, нарушивший правила наказывается четырьмя минутами штрафа вместо двух — прим. авт.).