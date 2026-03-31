В Минске открыли памятный знак «Россия — Беларусь. Морское братство нерушимо»

В Минске торжественно открыли памятный знак «Россия — Беларусь. Морское братство нерушимо. Отвага и милосердие». Церемония состоялась 30 марта на территории Храма-памятника в честь Всех Святых и в память о жертвах, спасению Отечества нашего послуживших, пишет агентство «Минск-Новости».
Сперва у памятника заложили три капсулы, которые привезли из Геленджика. В двух из них содержится земля, взятая с мест захоронения белорусских героев-десантников и четырех военных летчиков, павших в годы Великой Отечественной войны в битве за Причерноморье Кубани, а в третьей капсуле — вода с места крушения советского круизного лайнера «Адмирал Нахимов», на котором погибли три белоруса.
Сама катастрофа произошла 31 августа 1986 года. На борту судна находилось 1 243 человека. При столкновении с сухогрузом «Пётр Васев» близ Новороссийска погибли 423 человека. Район крушения «Адмирала Нахимова» в радиусе 500 метров официально является местом захоронения жертв катастрофы. Здесь запрещены постановка на якорь, погружение водолазов и подводных аппаратов, а также любые другие действия, нарушающие покой этого места.
В мероприятии приняли участие председатель Минского городского Совета депутатов Артём Цуран, представители Посольства РФ в Республике Беларусь, МЧС, военно-патриотического клуба «Зубр» и другие. Среди гостей — делегация из Геленджика во главе с координатором белорусско-российского общественно-патриотического проекта «Морское братство — нерушимо!» Арсением Крицким.
