В Минске открыли памятный знак «Россия — Беларусь. Морское братство нерушимо»

Сперва у памятника заложили три капсулы, которые привезли из Геленджика. В двух из них содержится земля, взятая с мест захоронения белорусских героев-десантников и четырех военных летчиков, павших в годы Великой Отечественной войны в битве за Причерноморье Кубани, а в третьей капсуле — вода с места крушения советского круизного лайнера «Адмирал Нахимов», на котором погибли три белоруса.