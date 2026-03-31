Минпросвещения ответило на слухи об обязательном втором иностранном языке

Информация о том, что изучение второго иностранного языка станет обязательным для изучения в школах, не соответствует действительности. Об этом РБК сообщили в Минпросвещения России.
Ранее ТАСС написало, что Минпросвещения разработало проект указа, в соответствии с которым второй иностранный язык включат в ряд обязательных дисциплин для изучения в школах.
«В связи с появившимися сообщениями в СМИ сообщаем, что обязательное изучение второго иностранного языка в старших классах школ не предусмотрено», — объяснили в министерстве.
В сообщении подчеркнули, что второй иностранный может изучаться по желанию обучающегося и при наличии в школе необходимых условий. Чтобы записаться на изучение этого предмета, школьник или его родители должны подать соответствующее заявление.
Ранее глава Института содержания и методов обучения имени В. С. Леднева Максим Костенко сообщил, что Министерство просвещения разработало новый стандарт обучения для учеников 10−11-х классов.
