Ликвидация последствий массированной воздушной атаки в Таганроге продолжается

Пострадавшая в результате падения обломков БПЛА пациентка переведена в областной ожоговый центр в Ростове-на-Дону. Врачи оценивают её состояние как стабильное, средней тяжести. Остальные пострадавшие проходят лечение амбулаторно. Семье погибшего будет оказана вся необходимая помощь.

Юрий Слюсарь еще раз выразил соболезнования родным и близким погибшего, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. Им также будет оказана необходимая помощь.

На месте происшествия работает оперативный штаб. Специалисты проводят встречи с жителями, разъясняют порядок действий и принимают заявления.

В границах пострадавших домов и учреждений введён режим чрезвычайной ситуации.

Сапёры завершили работы на местах падения обломков БПЛА в нескольких районах. Люди вернулись в свои дома. Все опасные предметы вывезены за пределы города и будут обезврежены.

Предварительно оценён ущерб: повреждены 16 многоквартирных домов, 51 частный дом и десять автомобилей. Средства на ликвидацию последствий будут выделены из резервного фонда.

В здании школы № 26, получившей повреждения, проводится техническое обследование. На учебный процесс ситуация не повлияла — у школьников каникулы. В дальнейшем учащихся временно переведут в другие образовательные учреждения.

Для жителей повреждённых домов организованы пункты временного размещения. Комиссия по оценке ущерба приступила к работе. Помощь пострадавшим и оценка последствий продолжатся в круглосуточном режиме.

В селе Николаевка Неклиновского района, где в результате падения обломков была повреждена газовая труба, газоснабжение полностью восстановлено.

