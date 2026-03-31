Более 7,7 тысячи москвичей получили новые квартиры в Северном Измайлове

Квартиры по программе реновации в районе Северное Измайлово с 2018 года получили свыше 7,7 тыс. жителей Москвы. Высокие темпы возведения жилья отвечают задачам национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщила руководитель столичного департамента городского имущества Екатерина Соловьева.
«За восемь лет необходимые для переезда документы оформили уже более 7,7 тысячи жителей района из 41 дома, включенного в действующую программу, — 20 процентов от всех москвичей, заключивших договоры на новое жилье по программе реновации на востоке столицы. Это самый высокий показатель в округе, следом за ним идут Измайлово и Перово, где ключи от новых квартир получили соответственно 16 и 14 процентов горожан от общего числа правообладателей», — подчеркнула Екатерина Соловьева.
Всего в районе Северное Измайлово в новые квартиры по действующей программе реновации предстоит переселить более 36 тыс. москвичей из 179 домов старого жилого фонда. Жители получают квартиры с улучшенной отделкой по стандартам программы реновации. В них выполнен ремонт, установлена сантехника и осветительные приборы. Общедомовое пространство соответствует критериям безбарьерной среды, а во дворах оборудованы игровые, спортивные площадки и места для отдыха.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.