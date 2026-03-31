В Солнечном определили площадь Славы объектом для будущего благоустройства

В Солнечном подвели итоги общественного голосования по отбору общественной территории для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов для субъектов ДФО в 2026 году. Об этом сообщает информационное агентство «Хабаровский край сегодня».
В итоге из 623 предложений наибольшее количество поступило по благоустройству двух территорий: общественная территория площади Славы — 581 голос, общественная территория Дома быта — 17 голосов.
С 17 по 27 марта жители вносили свои предложения непосредственно по мероприятиям по благоустройству территории. В общей сложности поступило 672 письменные анкеты.
В перечень вошли реконструкция Обелиска Славы, устройство памятной аллеи, посвященной погибшим в локальных конфликтах, устройство прогулочных маршрутов, также монтаж уличного освещения и видеонаблюдения, установка детских и спортивных площадок и разбивка зон тихого отдыха.
— Это будет не просто отремонтированное пространстве, а современный общественный центр: место, где комфортно гулять семьями, заниматься спортом, чтить историю и проводить мероприятия, — подчеркнула заместитель главы Солнечного округа по экономическим вопросам Ирина Потогина.