Нижегородец решил «раскрутить» бизнес и отдал мошенникам 1,7 млн рублей

Молодой предприниматель из Павловского района лишился значительной суммы, более 1,7 миллиона рублей, после попытки раскрутить свой бизнес-аккаунт в социальной сети. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области.
25-летний мужчина хотел «раскрутить» свой бизнес-аккаунт в соцсети стал жертвой предприимчивых мошенников, которые оставили его с общим ущербом в 1 729 280 рублей.
Изначально планировалось распространять гипсовый кирпич ручного производства посредством маркетплейса. Для этой цели был создан интернет-магазин. Вскоре после этого с мужчиной связались неизвестные, предложив помощь в создании бизнес-аккаунта и его дальнейшем продвижении.
Дальнейшие события разворачивались по отработанной мошеннической схеме. Сначала от предпринимателя потребовали оплату за так называемые «рекламные тарифы». Затем в дело вступил «дизайнер», которому предоставили доступ к аккаунту. После этого злоумышленники начали изощренно выманивать новые финансовые вливания, обосновывая их необходимостью «аккредитации», получения «лицензии», внесения «страхового депозита» и даже оплаты «налогового сбора».
Все денежные переводы осуществлялись на банковские карты и посредством электронного кошелька. Каждый новый запрос на перевод сопровождался вымышленными предлогами, ссылками на «внутренние процедуры» и обещаниями полного возврата средств.
Когда поток необоснованных требований не иссяк, пострадавший осознал, что стал жертвой мошенничества, и обратился за помощью в правоохранительные органы. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество» (ч. 4 ст. 159 УК РФ). В настоящее время ведется розыск причастных к преступлению лиц.
