Из Екатеринбурга возобновили полеты в Харбин. 29 марта авиакомпания «Уральские авиалинии» выполнила первый рейс по этому маршруту практически с полной посадкой. Отмечается, что полеты в данном направлении осуществляются два раза в неделю.
— из Екатеринбурга — по четвергам и воскресеньям из Харбина — по пятницам и понедельникам, — сообщили в пресс-службе авиакомпании.
Кроме этого, «Уральские авиалинии» увеличили количество рейсов из Екатеринбурга в Пекин до шести раз в неделю. Это связано с отменой безвизового режима между Россией и Китаем. Теперь туристы по 14 сентября 2026 года смогут находиться в КНР до 30 дней без оформления визы.
Кроме Харбина, из Екатеринбурга возобновят полеты в Геленджик. Прямые рейсы станут доступны для туристов с 30 апреля.