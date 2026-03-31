Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Индустриальный район Перми отмечает 54-летие

Новый район города был образован 31 марта 1972 года.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 31 марта, Индустриальному району Перми исполняется 54 года с момента основания, поделились в пресс-службе районной администрации. Он был образован в 1972 году путем разделения территории Дзержинского (в прошлом — Кагановичевского) района на две территории.

Индустриальный район является самым молодым районом Перми. Значительную часть его территории занимает лесопарковая зона. Кроме того, район выполняет функцию «воздушных ворот» города: путь из аэропорта Перми в город пролегает через него по шоссе Космонавтов — одной из самых протяженных улиц города длиной в 16 км.

Индустриальный район динамично развивается: здесь сносят аварийные дома и строят новое жилье, улучшают дорожную сеть и благоустраивают парки и скверы. В числе текущих проектов — возведение нового корпуса лицея № 3 и капитальный ремонт остальных школ.

Глава администрации Индустриального района Перми Алексей Полудницын поздравил жителей, пожелав им здоровья, благополучия и новых свершений, а району — развития и процветания. Он подчеркнул, что совместными усилиями территорию можно сделать еще комфортнее для жизни.