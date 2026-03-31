В Хабаровске стартовал проект по обучению поваров национальным рецептам.

Студенты Хабаровского торгово-экономического техникума приняли участие в мастер-классе по приготовлению традиционных блюд коренных народов Приамурья, как сообщает Пресс-служба правительства Хабаровского края. Обучающий курс стал частью проекта «Гастрономическое путешествие», который курирует министерство промышленности и торговли края. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Центральной темой занятия стало приготовление талы — блюда из тонко нарезанной замороженной рыбы. Шеф-повар одного из популярных ресторанов Хабаровска показал учащимся весь цикл: от выбора подходящей тушки сига до финальной заправки маринованным луком и зеленью. Как отметили организаторы, использование непотрошеной рыбы мгновенной заморозки позволяет сохранить текстуру и вкус, необходимые для этого рецепта.
Проект направлен не только на сохранение культурного наследия региона, но и на практическую подготовку кадров для ресторанного бизнеса. Студенты получили возможность лично опробовать технику нарезки «стружкой», требующую особой сноровки. В ближайших планах ведомства — мастер-классы по восточной и европейской кухне, а также масштабный фестиваль к 12 апреля.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
WhatsApp: +7 962−223−38−83.
Почта: red.habkp@phkp.ru