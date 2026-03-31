Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Хабаровске стартовал проект по обучению поваров национальным рецептам

Источник: Комсомольская правда

Студенты Хабаровского торгово-экономического техникума приняли участие в мастер-классе по приготовлению традиционных блюд коренных народов Приамурья, как сообщает Пресс-служба правительства Хабаровского края. Обучающий курс стал частью проекта «Гастрономическое путешествие», который курирует министерство промышленности и торговли края. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

Центральной темой занятия стало приготовление талы — блюда из тонко нарезанной замороженной рыбы. Шеф-повар одного из популярных ресторанов Хабаровска показал учащимся весь цикл: от выбора подходящей тушки сига до финальной заправки маринованным луком и зеленью. Как отметили организаторы, использование непотрошеной рыбы мгновенной заморозки позволяет сохранить текстуру и вкус, необходимые для этого рецепта.

Проект направлен не только на сохранение культурного наследия региона, но и на практическую подготовку кадров для ресторанного бизнеса. Студенты получили возможность лично опробовать технику нарезки «стружкой», требующую особой сноровки. В ближайших планах ведомства — мастер-классы по восточной и европейской кухне, а также масштабный фестиваль к 12 апреля.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962−223−38−83.

Почта: red.habkp@phkp.ru