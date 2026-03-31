Продолжается регистрация кандидатов для участия в предварительном голосовании «Единой России»

Партия «Единая Россия» продолжает регистрацию участников предварительного голосования. За последние три недели в Красноярском крае было заявлено 116 кандидатов: 16 из них претендуют на участие в выборах в Государственную думу, остальные 100 — в депутаты краевого Законодательного собрания. Окончательные списки кандидатов от партии на сентябрьские выборы будут сформированы исходя из результатов предварительного народного голосования среди жителей края. Предварительное голосование включает действующих политиков: депутатов краевого парламента и Государственной думы. Среди участников — заместитель председателя думского комитета по промышленности и торговле, член партийной комиссии по развитию Сибири, региональный координатор президентской рабочей группы по СВО Александр Дроздов. С 2017 года он в команде «Единой России». За последние пять лет в его избирательном округе построены семь новых образовательных и дошкольных учреждений, проведены капремонты 41 учреждения. Облагорожено 31 общественное пространство, обновлены 20 спортивных и культурных объектов. Политик планирует продолжать активную деятельность. За пять лет работы в Государственной думе многое удалось сделать, помочь конкретным людям. Наказы остаются, вижу много вопросов, которые предстоит урегулировать. Чувствую поддержку земляков и уверен, что с накопленным опытом можно эффективно решать стоящие задачи. Поэтому принял решение принять участие в предварительном голосовании, — отметил Александр Дроздов. Принять участие в новой народной программе, предложив собственные инициативы и проявив себя, могут не только представители политических партий, но также и граждане РФ, ранее не имевшие политического опыта. Молодежь проявляет большую активность — около 12% всех претендентов младше 35 лет. Среди подавших заявки — студент Красноярского государственного педагогического университета из Дивногорска Виктор Кабанов, который известен своей активной позицией в городе, руководит местным отделением организации «Молодая гвардия Единой России», а также является руководителем поискового отряда «Гагаринцы». Я считаю, что предварительное голосование — это определенная возможность заявить о себе, испытать свои силы, получить новый опыт и понять, откликаются ли твои инициативы людям, — высказал свое мнение Виктор Кабанов. В предварительном голосовании принимают участие ветераны СВО, на данный момент пятеро защитников Родины выдвинули свои кандидатуры. Для них предусмотрены преференции — 25% к полученному результату, а также возможность обучения и сопровождения на площадке Высшей партийной школы. Участие в процедуре принимает Герой России, командир казачьего батальона «Сибирь» Олег Ликонцев. Он родом из Канска, принадлежит к семье казаков, чьи предки служили Отечеству многие поколения. Долгие годы посвятил службе в полиции, активно участвовал в патриотическом воспитании молодежи. Добровольцем отправился на СВО, сначала был простым снайпером, позже стал старшим снайпером, инструктором, командиром снайперской стрелковой роты, а закончил службу командующим батальоном. Подразделение под его командованием успешно выполняло важные задания на особо опасных участках боевых действий. Неоднократно получал ранения, но продолжил свою деятельность после возвращения домой, теперь занимаясь патриотической работой среди жителей родного города и оказывая гуманитарную помощь бойцам СВО. Свое участие объясняет стремлением принести пользу своему городу, региону и всей стране. Меня война научила быть командным игроком, сколько бы я один ни штурмовал здание, я его не возьму. Для того, чтобы победить, нужна команда. И только командой можно продвигать свои идеи и многого достигнуть. К сожалению, по здоровью я не могу больше выполнять боевые задачи. Но я теперь должен делать хорошие дела и за себя, и за своих погибших братьев. Оставить после себя что-то хорошее и полезное на земле — высшая миссия для меня, — подчеркнул Олег Ликонцев. Победители будут определены жителями региона. Избиратели смогут зарегистрироваться с 20 апреля до 29 мая включительно. Голосовать предстоит электронным способом с использованием портала «Госуслуги» для подтверждения личности в период с 25 по 31 мая. Участвовать в выборе кандидатов вправе каждый гражданин, прописанный на территории Красноярского края.