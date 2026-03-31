Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вдовы бойцов СВО из Красноярского края смогут получить выплаты на покупку жилья

Обязательное условие — наличие официально зарегистрированного брака.

Источник: Krasnoyarskmedia

В Красноярском крае рассматривают новую меру соцподдержки для участников СВО и их родных. Как рассказал председатель Заксобрания региона Алексей Додатко, речь идёт о военнослужащих старше 21 года из числа детей-сирот, имеющих право на жилищный сертификат. Согласно главным изменениям, в случае гибели военнослужащего от полученных ранений право на получение выплат для покупки жилья остается за его вдовой (вдовцом).

Главными условиями для получения средств является наличие официально зарегистрированного брака, а также проживание супруга погибшего на территории Красноярского края и отсутствие у вдовы (вдовца) факта повторного бракосочетания после гибели военнослужащего.

Кроме того, помимо участников СВО, приоритетное право на получение соцвыплат также получат и бойцы, защищающие госграницу России от провокаций.

«Заботиться о семьях героев — наш безусловный долг. Депутаты рассмотрят законопроект в ближайшее время», — подчеркнул Алексей Додатко.