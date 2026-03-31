Вдовы бойцов СВО из Красноярского края смогут получить выплаты на покупку жилья

В Красноярском крае рассматривают новую меру соцподдержки для участников СВО и их родных. Как рассказал председатель Заксобрания региона Алексей Додатко, речь идёт о военнослужащих старше 21 года из числа детей-сирот, имеющих право на жилищный сертификат. Согласно главным изменениям, в случае гибели военнослужащего от полученных ранений право на получение выплат для покупки жилья остается за его вдовой (вдовцом).