Вдовы бойцов СВО из Красноярского края смогут получить выплаты на покупку жилья

В Красноярском крае рассматривают новую меру соцподдержки для участников СВО и их родных. Как рассказал председатель Заксобрания региона Алексей Додатко, речь идёт о военнослужащих старше 21 года из числа детей-сирот, имеющих право на жилищный сертификат. Согласно главным изменениям, в случае гибели военнослужащего от полученных ранений право на получение выплат для покупки жилья остается за его вдовой (вдовцом).
Главными условиями для получения средств является наличие официально зарегистрированного брака, а также проживание супруга погибшего на территории Красноярского края и отсутствие у вдовы (вдовца) факта повторного бракосочетания после гибели военнослужащего.
Кроме того, помимо участников СВО, приоритетное право на получение соцвыплат также получат и бойцы, защищающие госграницу России от провокаций.
«Заботиться о семьях героев — наш безусловный долг. Депутаты рассмотрят законопроект в ближайшее время», — подчеркнул Алексей Додатко.