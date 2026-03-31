Судэксперты выяснили, как белорус резал хлеб и поранил стопу

В Столинском районе мужчина хотел отрезать хлеб и попал в больницу. Подробности рассказали в управлении Госкомитета судебных экспертиз по Брестской области.
Из медучреждения обратились в правоохранительные органы по поводу ножевого ранения в области стопы у 41-летнего сельчанина. Мужчина рассказал, что был пьяным, захотел отрезать хлеб, но потерял равновесии упал и воткнул себе в стопу нож.
Фигурант получил колото-резаную рану вены стопы. И так как иногда потерпевшие скрывают или изменяют условия получения телесных повреждений, то была назначена экспертиза.
Судмедэксперт отнес рану мужчины к категории легкого телесного повреждения. И также, учитывая локализацию и механизм образования травмы, установил, что сельчанин при данных обстоятельствах действительно мог таким образом получить травму.
