Водитель ВАЗ съехал в кювет в Волгограде и попал в больницу

В Волгограде произошло ДТП, в результате которого водитель легкового автомобиля отправился в больницу. Авария случилась утром в Советском районе города, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на полицию региона. По предварительным данным, 27-летний водитель ВАЗ 21043 не справился с управлением, когда ехал по улице Небесная, 62. Машина съехала с дороги прямо в кювет. Водителя доставили в медицинское учреждение.