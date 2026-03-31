Эксперт Клименко: Телеграм в России будет заблокирован в ближайшее время

Мессенджер Телеграм будет наверняка заблокирован в России в ближайшее время, однако это не обязательно произойдет 1 апреля. Об этом в интервью aif.ru рассказал руководитель Фонда развития цифровой экономики, бывший советник президента по вопросам развития интернета Герман Клименко.
Эксперт считает, что юридически мессенджер могут и не блокировать, но работа серверов наверняка будет сильно замедлена.
«Судьба самого Telegram в России, видимо, решена. Безусловно, он останется — кто-то будет пользоваться им через VPN. Но как системного игрока на нашем информационно-медийном рынке его уже не будет», — сказал Клименко.
Он советует пользователям примириться с перспективой, когда Телеграм практически перестанет работать, и перейти в Мах, который становится полноценной альтернативой привычному каналу связи и информации для россиян.