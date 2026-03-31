Более 3 тонн рыбы, мяса и молока незаконно перевозили в Нижегородской области

У перевозчиков не было ветеринарных документов.

14 совместных дежурств провели с сотрудниками ГИБДД специалисты управления Россельхознадзора по Нижегородской области и Республики Марий Эл за первый квартал 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба управления.

Осуществлен ветеринарный осмотр 206 транспортных средств, перемещающих грузы животного происхождения.

Зафиксировано 12 случаев перевозки подконтрольных государственному ветеринарному надзору грузов (рыбная, мясная и молочная продукция) с нарушением обязательных ветеринарно-санитарных требований. Общий вес задержанной продукции составил более 3 тонн.

Выдано 8 предостережений, направлено 6 информационных писем в органы исполнительной власти для принятия мер реагирования.

«Отсутствие ВСД, а также невозможность идентификации партии продукции вследствие некорректного отображения или считывания QR-кода, является нарушением требований в области ветеринарии и влечет административную ответственность в соответствии со статьей 10.8 КоАП РФ», — говорится в сообщении.