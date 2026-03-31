В Серноводском районе Чечни стартовал проект «Мир IT-технологий»

Образовательный проект для учеников 8−11 классов «Мир IT-технологий» начали реализовывать в Серноводском районе Чеченской Республики при поддержке национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Об этом сообщили в районной администрации.
Проект охватит более 50 ребят из восьми школ муниципалитета. Участникам предстоит пройти полный цикл создания продукта: от анализа больших данных и работы с информационными ресурсами до проектирования архитектуры решения и публичной защиты перед экспертами из IT-индустрии.
Особенностью этого сезона стало внедрение модуля по командной разработке. Школьникам предстоит объединиться в междисциплинарные группы, где каждый участник попробует себя в роли аналитика, проектировщика, коммуникатора и разработчика. Итогом работы станет прототип цифрового продукта, созданного с использованием новых инструментов визуализации данных и отечественного программного обеспечения.
«Сегодня экономика данных требует от специалиста умения слышать заказчика, аргументировать свои технические решения и работать в команде, где у каждого своя роль. Когда на защите мы видим горящие глаза ребят, которые не просто написали код, а продали свою идею экспертному совету, мы понимаем: эти 50 участников — это не просто цифра отчета, это будущие лидеры цифровой трансформации страны», — подчеркнул учитель информатики школы № 3 города Серноводское" Магомед Умархаджиев.
