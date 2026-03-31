В Хабаровске проверяют сброс нефтепродуктов в Амур

Хабаровская межрайонная природоохранная прокуратура организовала проверку по информации о загрязнении реки Амур нефтепродуктами в районе улицы Бийской, сообщает Амурская бассейновая природоохранная прокуратура.
В рамках проверочных мероприятий сотрудники прокуратуры выехали на место и провели осмотр территории. Был установлен источник сброса неочищенных сточных вод, приведших к загрязнению воды.
Для выяснения всех обстоятельств инцидента контролирующий орган отобрал пробы воды. По результатам исследований будет принят комплекс мер прокурорского реагирования, включая возможные административные или уголовные последствия для нарушителей.
Ситуация находится на контроле прокуратуры, эксперты продолжают работу на месте.