Жители домов на трех улицах Центрального района Воронежа останутся без холодной воды 1 апреля

В среду, 1 апреля, в Воронеже на площади Детей, 1 пройдут плановые ремонтные работы. Специалисты «РВК-Воронеж» заменят запорную арматуру (старую задвижку) диаметром 100 мм в трубах, поэтому на четыре часа им придется отключить холодную воду. Подачи не будет с 10:00 до 14:00. Об этом 31 марта сообщили в пресс-службе ресурсоснабжающей организации.
Ограничения коснутся домов по адресам: пл. Детей, 1; ул. Авиационная, 2б; весь переулок Детский.
— Это нормально, если после включения из крана пойдет рыжеватая вода. Когда трубы пустеют, внутри них из-за контакта с воздухом быстро образуется налет ржавчины. Как только воду дадут, этот налет смоется. Вода по составу останется безопасной. Нужно дать ей немного стечь перед использованием, — уточнили в компании.