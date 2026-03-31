Заливка основания будущей станции метро «Сенная» вышла на новый уровень

В конструкцию залили более 100 кубометров бетона.

Метростроевцы продолжают возводить будущую станцию метро «Сенная» в Нижнем Новгороде. О ходе работ рассказали в соцсетях МетроНН.

Строители формируют блок технических помещений станции «Сенная». На данный момент уже залит первый участок основания и возведены монолитные стены. Теперь сооружается плита перекрытия.

На среднем уровне основания рабочие смонтировали армкаркас толщиной 400 мм. Для конструкции потребовалось 20 тонн металлической арматуры, а затем в нее залили более 100 кубометров бетона. После обеспечения технологического ухода за бетоном конструкции блока поднимут на следующий уровень.

Полное видео со стройплощадки смотрите в канале «Нижегородской правды» в Максе.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили о том, что строительство станций метро «Сенная» и «Площадь Свободы» завершится в 2027 году.