Александр Скрябин: «Ворошиловский проспект должен стать образцом комплексного благоустройства»

Ворошиловский проспект должен стать образцом комплексного благоустройства. Такую задачу перед всеми ответственными службами поставил глава города Александр Скрябин во время объезда на минувших выходных одной из ключевых улиц донской столицы.
Протяженность этой транспортной артерии — 2,3 км. Здесь проходят важнейшие транспортные маршруты, сосредоточены офисы, предприятия торговли, жилые дома. И движение по ней, в том числе общественного транспорта, должно осуществляться без затруднений.
— Для этого существующие выделенные полосы должны реально выполнять свою функцию. Поэтому требуется решение ряда задач. В первую очередь, это и наведение порядка с парковкой. Как показала практика, что парковка «елочкой» на Ворошиловском проспекте должна уйти в прошлое, чтобы не создавать пробок для общественного транспорта. А дисциплина водителей должна быть повышена, в том числе и за счет технических решений по контролю, — прокомментировал итоги выездного совещания Александр Скрябин.
Глава города поручил Департаменту автомобильных дорог и организации дорожного движения разработать проект по совершенствованию парковочного пространства на проспекте и подготовить предложения по финансированию на очередное заседание городской Думы.
Далее — инженерные коммуникации. Их надо обновить.
Причем, улицу необходимо благоустраивать комплексно, подчеркнул Александр Скрябин. Привести в порядок необходимо также дорожное полотно, тротуары, нестационарные торговые объекты, рекламные конструкции, опорные столбы.
В течение двух лет поэтапно внешний облик Ворошиловского проспекта должен измениться. Полученный опыт планируется масштабировать в рамках всего города.
