Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярском крае продлили режим «чёрного неба»

Режим неблагоприятных метеорологических условий в Красноярске, центральных и южных территориях края продлили на сутки.

Режим НМУ в Красноярске и на территории городских и сельских поселений центральных, южных муниципальных округов края продлили до 19:00 1 апреля. Об этом у себя в телеграм-канале объявил министр экологии региона Владимир Часовитин.

Он также сообщил, что с 19:00 31 марта до 7:00 1 апреля режим «чёрного неба» ожидается в Норильске и на территории городских и сельских поселений юга Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального округа.

Предприятиям необходимо предпринять меры по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

Жители Красноярского края могут оставлять сообщения о нарушениях природоохранного законодательства по телефону горячей линии министерства экологии: 8−800−20−11−116.

Напомним, режим неблагоприятных метеорологических условий в Красноярске, а также центральных и южных территориях региона ввели в 30 марта. Он должен был продлиться до 19:00 31 марта.

Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.