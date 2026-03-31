В Красноярском крае продлили режим «чёрного неба»

Режим НМУ в Красноярске и на территории городских и сельских поселений центральных, южных муниципальных округов края продлили до 19:00 1 апреля. Об этом у себя в телеграм-канале объявил министр экологии региона Владимир Часовитин.
Он также сообщил, что с 19:00 31 марта до 7:00 1 апреля режим «чёрного неба» ожидается в Норильске и на территории городских и сельских поселений юга Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального округа.
Предприятиям необходимо предпринять меры по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух.
Жители Красноярского края могут оставлять сообщения о нарушениях природоохранного законодательства по телефону горячей линии министерства экологии: 8−800−20−11−116.
Напомним, режим неблагоприятных метеорологических условий в Красноярске, а также центральных и южных территориях региона ввели в 30 марта. Он должен был продлиться до 19:00 31 марта.
