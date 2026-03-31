Иркутская область присоединится к акции «Выбираю чистый воздух»

Акция пройдет в городах России с 30 мая по 7 сентября 2026 года, сообщает пресс-служба Правительства региона. Масштабное мероприятие состоится в рамках федерального проекта «Чистый воздух» национального проекта «Экологическое благополучие». Акция направлена на популяризацию экологичного образа жизни и снижение выбросов вредных веществ за счет сокращения использования личного автотранспорта на бензине.
Организаторами акции выступает Минприроды России. Любой желающий может не только поддержать идею снижения углеродного следа, но и стать официальным лицом акции, демонстрируя альтернативные способы передвижения. В рамках соревнований городам региона, которые участвуют в федеральном проекте «Чистый воздух» — Иркутск, Братск, Зима, Черемхово, Шелехов, Усолье-Сибирское, Свирск и Ангарск — предлагается организовать спортивные события под эгидой акции.
Для получения «чистых километров» муниципалитетам необходимо публиковать в социальной сети «ВКонтакте» отчеты о проведенных мероприятиях с указанием количества зарегистрированных участников и дистанции, используя официальный хештег #выбираючистыйвоздух. Также для участников акции будет организован челлендж «Экотрекер зеленых привычек» в сообществе ВК, где можно отслеживать свои экопривычки и делиться успехами, включая результаты использования экологичного транспорта.
Участникам, которые ведут открытый профиль, предлагается публиковать свои активности с хештегом #выбираючистыйвоздух. Это не только способ популяризации экологичного образа жизни, но и возможность участвовать в розыгрыше ценных призов от партнеров акции. Подробная информация о сроках, условиях участия и призовом фонде опубликована на официальном сайте акции.